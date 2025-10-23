Napoli-Inter annuncio in diretta | sarà lui il titolare sabato!
Napoli e Inter si sfideranno sabato sera alle ore 18:00 tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona. La marcia di avvicinamento al big match per le due squadre è totalmente diversa. Gli azzurri vengono da due k.o, di cui quello in Champions League pesantissimo, mentre i nerazzurri sono in stato di grazia. Nella giornata odierna, in diretta su Radio Kiss Kiss, un noto giornalista ha voluto pronosticare il titolare tra i pali tra le fila dei Campioni d’Italia in carica. Toccherà ad Alex Meret, salvo sorprese, difendere la porta partenopea contro gli uomini di Christian Chivu. Verso Napoli-Inter, Del Genio sicuro: “Salvo sorprese, con l’Inter toccherà a Meret”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
