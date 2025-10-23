Napoli il Comitato Con Te Napoli ottiene una prima vittoria A Lecce anche i residente in Campania

I tifosi del Napoli potranno andare liberamente a Lecce. Il Comitato “Con Te Napoli” ce l’ha fatta ad ottenere una prima vittoria. Per la prossima trasferta di campionato Lecce-Napoli, potranno partecipare anche i tifosi azzurri residenti in Campania. Il Presidente del Comitato Luigi Iaquinta dichiara: “Grazie Ing. Fossari, come riuscimmo ad ottenere la liberazione della trasferta a Como l’ anno scorso, quest’ anno ci siamo riusciti con le nostre iniziative.” Tifosi del Napoli, le raccomandazioni del Lecce. Il club salentino comunica che a partire dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita di Serie A Lecce-Napoli che si giocherà martedì 28 ottobre ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, il Comitato “Con Te Napoli” ottiene una prima vittoria. A Lecce anche i residente in Campania

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sandra Orrù, del comitato di quartiere della Marina, dopo l’aggressione finita nel sangue tra via Napoli e via Sicilia: «Troppi hanno girato la faccia, non basta ignorare un problema affinché sparisca» - facebook.com Vai su Facebook

Corteo per la #flotilla a #napoli, convocato #comitato di ordine e sicurezza: «Intensificati i servizi di controllo» - X Vai su X

Napoli, la diffida del comitato: «Riaprire le trasferte ai tifosi residenti in Campania» - Il comitato “Con Te Napoli” presieduto da Luigi Iaquinta ha inviato una diffida al Viminale con la richiesta di revocare il divieto alle trasferte per i tifosi residenti ... Lo riporta msn.com

Corteo per la Flotilla a Napoli, convocato comitato di ordine e sicurezza: «Intensificati i servizi di controllo» - Le manifestazioni di solidarietà alla Flotilla che si sono svolte ieri sera a Napoli e “che hanno causato alcune criticità” sono state al centro del confronto del comitato per l'ordine e la sicurezza ... Si legge su ilmattino.it

Fiorentina-Napoli, è caos biglietti. Corriere Fiorentino: "Vendita bloccata in attesa del Comitato" - Vendita bloccata in attesa del Comitato" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi soffermandosi sui problemi relativi alla vendita ... Da m.tuttomercatoweb.com