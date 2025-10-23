Napoli finalmente il big rientra | ci sarà con l’Inter

In vista del big match contro l'Inter, mister Conte potrebbe riproporre Alex Meret dal 1? al posto di Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli ha bisogno di sfornare una prestazione eccellente e, senza alcun dubbio, il portiere italianoè stato uno dei leader indiscussi della scorsa trionfante stagione. In seguito a varie panchine consecutive, dunque, potrebbe essere giunto il momento della rivalsa per l'estremo difensore friulano. Napoli, rispolverato Meret: probabile impiego da titolare. Come ripreso dal 'Corriere dello Sport', in vista del delicatissimo impegno di sabato contro l'Inter, il Napoli potrebbe fare affidamento su Alex Meret tra i pali.

