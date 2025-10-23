Napoli esplosione nella notte a Gianturco | fiamme in due stabili edificio evacuato

Forte esplosione ed incendio a Napoli, nel quartiere a Gianturco. Ci sarebbe stata, nella notte, una grossa esplosione. Nell'incidente, sarebbero stati colpiti due stabili, uno dei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, esplosione nella notte a Gianturco: fiamme in due stabili, edificio evacuato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Napoli - Esplosione in un’officina di autodemolizioni: feriti tre operai, uno è in gravissime condizioni al Cardarelli. Ancora sangue nei luoghi di lavoro. #Lavoro #SicurezzaSulLavoro #IncidentiSulLavoro #Napoli #Campania #Cronaca #Operai #GPL #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione in officina a Pomigliano d’Arco, morto uno degli operai feriti: aveva 31 anni - X Vai su X

Napoli, esplosione nella notte a Gianturco: fiamme in due stabili, edificio evacuato - Nell'incidente, sarebbero stati colpiti due stabili, uno dei quali ... Segnala msn.com

Forte esplosione e incendio a Gianturco (VIDEO) - Questa notte un boato ha svegliato la cittadinanza provocando un incendio che ancora adesso è ... Secondo napolitoday.it

Napoli, magazzino in fiamme a Gianturco: palazzina evacuata, crollo in uno stabile - Un incendio al piano terra di una palazzina e, poche ore dopo, una forte esplosione che ha scosso la zona orientale di Napoli. Secondo pupia.tv