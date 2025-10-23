Napoli esplosione nella notte a Gianturco | crolla parte di uno stabile paura tra i residenti
Paura nella notte a Gianturco, dove una forte esplosione ha scosso il quartiere, seguita da un violento incendio che ha coinvolto due edifici. Uno degli stabili ha subito un grave crollo parziale, mentre l’altro è stato seriamente danneggiato dalle fiamme e dal fumo. Si tratta di un capannone gestito da una famiglia cinese. Napoli, esplosione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
