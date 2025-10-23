Napoli e provincia penne trasformate in pistole | arrestato 27enne per armi e droga

Il traffico di armi a Napoli continua a crescere. I Carabinieri trovano due penne calibro 22 e 6.35 nascoste in casa di un giovane già noto alle forze dell’ordine.. Napoli e provincia: cresce il traffico di armi. Il traffico di armi nel territorio partenopeo continua a destare preoccupazione. Gli ultimi dati diffusi dal Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli parlano chiaro: dall’inizio dell’anno sono state sequestrate 150 armi da taglio, 319 armi improprie (tra tirapugni, mazze e nunchaku) e 152 armi da fuoco. Numeri destinati a crescere, che testimoniano l’attenzione sempre alta verso un fenomeno in evoluzione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

