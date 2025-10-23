Napoli dopo la disfatta in Champions subito a lavoro per rialzarsi contro l’Inter! L’analisi del day after europeo degli azzurri
Napoli, dopo la disfatta in Champions la squadra di Conte torna a lavoro pronta a rialzarsi nel match contro l’Inter! L’analisi del Corriere dello Sport Un’ora di confronto schietto e profondo al centro sportivo di Castel Volturno, video alla mano, per analizzare nel dettaglio il crollo di Eindhoven. Da qui Antonio Conte e il suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Con chi ce l'ha Antonio Conte? È la domanda che si pongono in tanti, sicuramente tutti i tifosi del Napoli, dopo lo sfogo di ieri sera in virtù del pesantissimo 6-2 contro il PSV Eindhoven. Il tecnico ha parlato perfino di "situazioni spudorate", dunque alla luce del - facebook.com Vai su Facebook
Caso Noa #Lang al #Napoli dopo le 0 presenze da titolare tra SerieA e Champions. L’ala si è sfogata a ZiggoSport: "#Conte? Gli ho parlato una volta, non parliamo tanto. Mi sto allenando duramente. Come tutti voglio giocare. Devo mordermi un po’ la lingua, - X Vai su X
Conte e la disfatta del Napoli in Champions: riecheggia il discorso che Allegri fece dopo di lui - 2 contro il PSV riecheggia un discorso fatto da Massimiliano Allegri ormai 6 anni fa dopo aver ereditato dal ... Scrive fanpage.it
Conte non si trattiene più in conferenza: “Situazioni spudorate”. Con chi ce l’ha dopo PSV-Napoli - La conferenza stampa di Antonio Conte dopo la disfatta del Napoli in casa del PSV in Champions League è stata un crescendo di pathos, fino al duro attacco ... Secondo fanpage.it
Napoli: Conte fa fuori un titolare da subito, c’entra Eindhoven - Dopo la clamorosa debacle ad Eindhoven ci saranno ovvi stravolgimenti da parte di Antonio Conte sulla formazione titolare. Scrive calciotoday.it