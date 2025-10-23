Napoli contro l’Inter rientra Hojlund Rrahmani no Meret potrebbe tornare in porta Corsport

Napoli, contro l’Inter rientrare Hojlund. Rrahmani no. Meret potrebbe tornare in porta (Corsport) Le scorie di Eindhoven vanno smaltite in fretta. Sabato c’è l’Inter (ore 18 al Maradona). Come si schiererà il Napoli di Conte? I quattro centrocampisti dovrebbero essere confermati, davanti torna Hojlund e in porta dopo il disastro olandese riecco Meret. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: «Finora, con i quattro centrocampisti, siamo riusciti a trovare la giusta alchimia e l’equilibrio migliore. Avere due esterni molto offensivi non ci darebbe equilibrio e non penso sia giusto sacrificare uno dei centrocampisti in questo momento». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, contro l’Inter rientra Hojlund. Rrahmani no. Meret potrebbe tornare in porta (Corsport)

