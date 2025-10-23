Napoli con l’Inter Conte chiede reazione alla squadra

Tempo di lettura: 3 minuti Reagire, reagire e ancora reagire. Antonio Conte ha solo un’idea in testa che va ben al di là delle decisioni legate alla formazione da mandare in campo sabato prossimo nella sfida al Maradona contro l’ Inter. E’ indispensabile, per l’allenatore, cancellare dalla mente dei calciatori le tossine psicologiche che ha prodotto la disfatta di Eindhoven e ritrovare immediatamente la strada della compattezza e soprattutto la voglia di vincere. Il percorso, come lo stesso Conte ha evidenziato negli spogliatoi del Philips Stadion, non è agevole. Anzi la strada è tortuosa e piena di insidie perché nel Napoli di questa stagione c’è più di qualche elemento che non gira per il verso giusto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

