Napoli capitale della Ricerca artistica
. Apre al MANN il primo convegno internazionale in Italia promosso da NABA e ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI. Dal 27 al 29 ottobre 2025 Napoli capitale della Ricerca Artistica. Lunedì 27 ottobre 2025, al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli apre Unframing Knowledge: Artistic Research Beyond Theory and Practice, il più ampio convegno . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it
