Napoli, arriva la sanzione per il titolarissimo: “Era troppo allegro dopo il PSV” Ora non gioca più"> Le società calcistiche sono sempre più attente ai comportamenti dei giocatori, dentro e fuori dal rettangolo verde. Le multe ai giocatori rappresentano uno strumento disciplinare sempre più utilizzato dalle società calcistiche per mantenere ordine e rispetto delle regole interne. Queste sanzioni possono riguardare ritardi agli allenamenti, comportamenti scorretti fuori dal campo, violazioni di regolamenti interni o uso improprio dei social network. L’obiettivo principale è quello di garantire disciplina, coesione del gruppo e attenzione agli impegni professionali, elementi considerati fondamentali per la performance collettiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, arriva la sanzione per il titolarissimo: “Era troppo allegro dopo il PSV” | Ora non gioca più