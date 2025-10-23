Nan Goldin a Milano | la mostra all’Hangar Bicocca

Nan Goldin a Milano, all’Hangar Bicocca: una mostra che è d’obbligo vedere, di più, ascoltare. Verrebbe da dire: amare con dolore e intensità. “Quando fotografo non scelgo le persone che voglio ritrarre; i miei scatti scaturiscono dalla mia vita. Nascono dalle relazioni, non dall’osservazione”. Vero. Quando guardi le sue foto tu sei lì con lei, in quella scena, di fronte ai suoi amici, alle persone con cui lei condivide ciò che offre la devastante e travolgente vita. La vita di tutti i giorni quella che ognuno sceglie di fare a modo suo. Un po’ si sceglie un po’ si trova così come ti travolge e si impone. 🔗 Leggi su It.insideover.com

