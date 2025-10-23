Nadia Palazzolo di Todayit è tra le vincitrici Premio giornalistico Baldry-Luberti 2025
Nelle scorse ore, nella splendida cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Baldry-Luberti, un'iniziativa promossa dal Cismai (Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) e dalla Fondazione Terre des Hommes per. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I funerali di Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli, le vittime dell'incidente di domenica mattina a Casnigo, saranno celebrati giovedì 9 ottobre a Palazzolo sull'Oglio. Leggi di più qui https://bgnews1.short.gy/tb6odg - facebook.com Vai su Facebook