Nada Cella uccisa 30 anni fa a Chiavari la pm in aula | Su di lei Annalucia Cecere sfogò tutta la sua rabbia

È iniziata oggi, giovedì 23 ottobre, la requisitoria della pubblico ministero Gabriella Dotto nel processo per l'omicidio di Nada Cella, la 25enne trovata morta a Chiavari il 6 maggio 1996. Secondo l'accusa, a ucciderla per gelosia sarebbe stata Annalucia Cecere, invaghita del datore di lavoro della ragazza, Marco Soracco, imputato per favoreggiamento: "Su di lei ha sfogato tutta la sua rabbia e frustrazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it