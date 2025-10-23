Nada Cella l’affondo del pm | Elementi chiari e limpidi di responsabilità di Annalucia Cecere

Ilsecoloxix.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima parte della requisitoria fa capire che la pubblica accusa chiederà la condanna per l’imputata e per Marco Soracco. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Nada Cella, l’affondo del pm: “Elementi chiari e limpidi di responsabilità di Annalucia Cecere”

Nada Cella: frate che conosceva madre Soracco non ricorda nulla - Non ricorda più nulla padre Lorenzo Zamperin, frate di Chiavari che nel 1996 raccolse le confidenze della madre di Marco Soracco sull'omicidio di Nada Cella. Secondo ansa.it

Nada Cella, il fratello della donna sospettata dell'omicidio: "Potrebbe avere ucciso" - Maurizio Cecere, fratello di Annalucia, la donna sospettata del delitto di Nada Cella, ha affermato fuori dall'aula ai giornalisti che la sorella potrebbe aver ucciso. Riporta tgcom24.mediaset.it

Omicidio Nada Cella, sparito un set di reperti dallo studio di Soracco: anche il fermacarte possibile arma del delitto - Quando, nel 2021, venne riaperto il caso di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari (Genova) nello studio del commercialista per cui lavorava, "non ci vennero forniti ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

