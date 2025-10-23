Mysteria | Palermo tra storie miti e leggende

Avvolta dal suo fascino millenario e dal mistero di strade e vicoli, la città svela il suo volto più arcano attraverso un itinerario che intreccia memoria, mito e immaginazione, restituendo un patrimonio di voci sospeso tra storia, archetipi e invenzione. "Mysteria" è una passeggiata raccontata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it