My mom Jayne | il documentario su Jayne Mansfield nello sguardo della figlia
Prorompente, bella e tragica. Jayne Mansfield, la bomba bionda che negli anni ’50 sfidò l’altro sex symbol, Marilyn Monroe, è ricordata nel documentario My mom Jayne, che debutterà su Sky Arte venerdì 24 ottobre alle ore 21.15. Lo sguardo, affettuoso e dolente, è quello della figlia Mariska Hargitay, a sua volta attrice, Golden Globe e Emmy Award per il ruolo della detective Olivia Benson in Law & Order – Unità vittime speciali. Nel suo debutto alla regia di un lungometraggio, Hargitay va alla ricerca della madre, quasi sessant’anni dopo la tragica morte della leggenda di Hollywood. Mariska aveva solo tre anni quando sua madre Jayne Mansfield morì tragicamente in un incidente stradale all’età di 34 anni, lasciando cinque figli. 🔗 Leggi su Panorama.it
