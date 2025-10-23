Mutui in Veneto tassi stabili A Verona gli immobili dal valore medio più alto

Il mercato dei mutui in Veneto mostra segnali di stabilità, con un quadro che risente delle decisioni della Banca Centrale Europea (Bce), ma offre prospettive interessanti per chi intende acquistare casa. Dopo il ciclo di riduzioni del costo del denaro avviato dalla Bce tra giugno 2024 e giugno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In Veneto e Friuli Venezia Giulia quasi la metà delle domande di nuovi mutui arriva da giovani sotto i 36 anni. È uno dei dati che emerge nell’osservatorio de Il Sole 24 ore, dedicato a mutui e prestiti in vista della nuova legge di Bilancio. Dai numeri è possibile - facebook.com Vai su Facebook

Tassi BCE, la tregua è finita? L’impatto sui mutui da qui a fine anno e le strategie per chi compra casa - Dopo un anno di attesa e una primavera di entusiasmo per il primo taglio, l'estate ha portato ... Secondo algheroeco.com

Mercato dei mutui: tassi stabili con fisso al 3,24% e variabile al 2,67% - Nonostante la Banca Centrale Europea abbia interrotto il ciclo di riduzione del costo del denaro con due pause consecutive nelle riunioni di luglio e settembre, il contesto attuale del ... Si legge su borsaitaliana.it

Bce ferma i tassi: inflazione in calo, mutui stabili e occasione per la surroga - Per la terza riunione consecutiva, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha scelto di mantenere fermi i tassi di interesse. blitzquotidiano.it scrive