Mutu elogia Chivu | Un orgoglio rumeno il suo successo è positivo per tutti…
Inter News 24 Mutu spende parole d’entusiasmo e stima per Chivu: il commento dell’ex centravanti rumeno della Fiorentina. Intervenuto nel podcast di GSP «2 la 1», Adrian Mutu ha parlato di Cristian Chivu, suo connazionale, con parole di grande stima e apprezzamento. L’ex attaccante ha sottolineato l’importanza del percorso che Chivu ha fatto come allenatore, prima al Parma e ora alla guida della prima squadra dell’Inter. « Cristian Chivu ha fatto tre mesi straordinari al Parma, salvando la squadra dalla retrocessione. Ha fatto un percorso più che dignitoso e ha raggiunto l’obiettivo. La sua idea di allenatore è sempre stata orientata verso l’Italia», ha dichiarato Mutu, mostrando ammirazione per il lavoro del connazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Mutu: “Chivu orgoglio rumeno, davvero non capite? Zenga stia zitto, l’ho sentito quando…” - Intervenuto nel podcast di GSP "2 la 1", l'ex attaccante ha parlato del collega e connazionale: "Mi sono congratulato con lui" ... Da fcinter1908.it
Mutu: "Chivu orgoglio per tutta la Romania, mi sarebbe piaciuto essere al suo posto". Poi dura risposta a Zenga - Ospite del podcast di GSP '2 la 1', l'ex attaccante Adrian Mutu ha parlato a lungo di Cristian Chivu, oggi allenatore dell’Inter, respingendo ogni parallelo ... Lo riporta msn.com