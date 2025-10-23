Inter News 24 Mutu spende parole d’entusiasmo e stima per Chivu: il commento dell’ex centravanti rumeno della Fiorentina. Intervenuto nel podcast di GSP «2 la 1», Adrian Mutu ha parlato di Cristian Chivu, suo connazionale, con parole di grande stima e apprezzamento. L’ex attaccante ha sottolineato l’importanza del percorso che Chivu ha fatto come allenatore, prima al Parma e ora alla guida della prima squadra dell’Inter. « Cristian Chivu ha fatto tre mesi straordinari al Parma, salvando la squadra dalla retrocessione. Ha fatto un percorso più che dignitoso e ha raggiunto l’obiettivo. La sua idea di allenatore è sempre stata orientata verso l’Italia», ha dichiarato Mutu, mostrando ammirazione per il lavoro del connazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mutu elogia Chivu: «Un orgoglio rumeno, il suo successo è positivo per tutti…»