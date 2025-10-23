Inter News 24 Le parole di Adrian Mutu, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Adrian Mutu ha parlato al podcast di GSP parlato dell’inizio di stagione dell’ Inter. RAPPORTO CON CHIVU – Cristian Chivu ha fatto tre mesi straordinari al Parma. Ha salvato la squadra dalla retrocessione con un percorso più che dignitoso. L’obiettivo è stato raggiunto. La sua idea di allenatore è sempre stata orientata verso l’Italia. Perché dobbiamo essere in competizione? Perché dobbiamo fare paragoni? Perché Mutu e Chivu devono essere messi a confronto? Chivu è all’Inter, Mutu ha fatto il suo percorso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mutu: «Chivu è un orgoglio per la Romania, a Zenga rispondo così»