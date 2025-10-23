Mutu analizza la Steaua | Brava in contropiede fragile in difesa Italiano mi piace | ha coraggio

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex punta di Juve e Fiorentina parla degli avversari del Bologna in Europa League: "I giocatori da non sottovalutare sono Olaru e Sut. In bocca al lupo a Vincenzo per la guarigione, a Firenze ha fatto un gran lavoro, non tutti l'hanno capito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

