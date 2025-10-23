Mutu analizza la Steaua | Brava in contropiede fragile in difesa Italiano mi piace | ha coraggio

L'ex punta di Juve e Fiorentina parla degli avversari del Bologna in Europa League: "I giocatori da non sottovalutare sono Olaru e Sut. In bocca al lupo a Vincenzo per la guarigione, a Firenze ha fatto un gran lavoro, non tutti l'hanno capito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mutu analizza la Steaua: "Brava in contropiede, fragile in difesa. Italiano mi piace: ha coraggio"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

2024 - ': Appuntamento con mostre, dialoghi, incontri, libri su temi attuali, ambientali, ma anche storici e artistici, organizzati dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso dal - facebook.com Vai su Facebook

Mutu analizza la Steaua: "Brava in contropiede, fragile in difesa. Italiano mi piace: ha coraggio" - L'ex punta di Juve e Fiorentina parla degli avversari del Bologna in Europa League: "I giocatori da non sottovalutare sono Olaru e Sut. Si legge su msn.com

Gazzetta – Mutu sulla Steaua: “Fragile in difesa, se pressata va in difficoltà. Italiano? Mi piace” - Adrian Mutu ha analizzato la Steaua Bucarest, avversario stasera del Bologna in Europa League, sulle ... Lo riporta msn.com