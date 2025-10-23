Musumeci al Senato con Liris FdI sulle aree interne | Per fermare lo spopolamento serviranno almeno 10 anni
Ai microfoni de Il Difforme, il senatore Liris ha sottolineato il "maggior impegno" da parte dall'esecutivo nei confronti del tema dello spopolamento delle aree interne, con la consapevolezza che il servizio più complesso da portare alle aree interne è quello sanitario, anche "per mancanza di infrastrutture". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Nello Musumeci - facebook.com Vai su Facebook
FdI, Musumeci: «Manlio (Messina) ripensaci e torna nel partito. Il voto segreto all'Ars un’assoluta vergogna» - Con "Patrioti in Comune" una Catania caput mundi in cui si incrociano i destini di big, amministratori locali e simpatizzanti ... Come scrive lasicilia.it
"Lo Stato torna forte", la festa di Fdi per l'approvazione del dl sicurezza - I senatori di Fratelli d’Italia hanno festeggiato fuori da Palazzo Madama l'approvazione del dl sicurezza srotolando uno striscione con scritto: “Lo Stato torna forte”. Scrive repubblica.it
Standing ovation di FdI per la premier Meloni dopo l'intervento di Malan in Senato - Standing ovation di FdI per la premier Meloni dopo l'intervento di Malan in Senato, che ha detto: "Per noi è un onore sostenere la premier in un momento così delicato". Secondo ilgiornale.it