Musica | tornano gli anni ’90 al Ryan’s
Sabato 25 ottobre, nella sala due del Ryan’s di Novara, si accende la macchina del tempo per una serata tutta da ballare, cantare e ricordare. In consolle due protagonisti d’eccezione: Dj Theo Jvs, pronto a farvi scatenare con i grandi successi dance, pop e hip hop che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
I Figli Delle Stelle tornano alla Balera Romana! Sabato 25 ottobre 2025 vi aspettiamo per una nuova, scintillante serata firmata I Figli Delle Stelle alla Balera Romana Musica, sorrisi e tanta voglia di ballare insieme fino a tardi! ? Cena dalle ore 20.00 - facebook.com Vai su Facebook