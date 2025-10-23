Musica | tornano gli anni ’90 al Ryan’s
Sabato 25 ottobre, nella sala due del Ryan’s di Novara, si accende la macchina del tempo per una serata tutta da ballare, cantare e ricordare. In consolle due protagonisti d’eccezione: Dj Theo Jvs, pronto a farvi scatenare con i grandi successi dance, pop e hip hop che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
