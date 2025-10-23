Musica Gerardo Balestrieri presenta a Napoli il nuovo album canzoni di rabbia e di guerra
Il cantautore Gerardo Balestrieri presenta a Napoli il suo ultimo lavoro discografico, “Canzoni di Rabbia e di Guerra”, con due concerti esclusivi in programma venerdì 24 e sabato 25 ottobre presso la Bottega Santa Chiara (Vico Pazzariello), spazio che si conferma sempre più un crocevia di musica, teatro e incontri nel cuore antico della città. Classe 1971, nato a Wuppertal (Germania) e residente a Venezia, Gerardo Balestrieri è una delle voci più originali della canzone d’autore italiana. Più volte protagonista alla Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco), i suoi album hanno conquistato il secondo posto come Disco dell’anno nel 2007, 2009 e 2013; nel 2016 è salito ancora sul podio con Canzoni Nascoste (terzo dell’anno), mentre nel 2017 è stato finalista con Covers. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
