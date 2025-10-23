Musica e tradizioni la Festa della canzone perugina omaggia la città

Sabato 25 ottobre appuntamento con la musica: a Perugia torna la Festa della canzone perugina, rassegna giunta alla quarta edizione dedicata alla celebrazione della tradizione canora della città. L'evento si svolgerà presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori in un clima di festa e ricordi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

BAGNO DI FOLLA PER LA FESTA DELL'UVA DI MERANO Colori, profumi, musica e tradizioni per la Festa dell'Uva di Merano. L'ormai storico appuntamento ha richiamato nella città del Passirio oltre 20 mila persone. L'obiettivo degli organizzatori è quello di - facebook.com Vai su Facebook

La magia delle note perugine: tra passione e tradizione, la Festa della Canzone Perugina torna sul palco sabato 25 ottobre - Musica e talento si incontrano per omaggiare la città e il suo patrimonio culturale con la IV edizione del festival che elettrizza i cuori dei perugini NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo ... Riporta newtuscia.it

Perugia diventa musica. La Festa della canzone torna alla Sala dei Notari - Ecco i dieci titoli in gara che si sfideranno sabato prossimo alla Sala dei Notari. Come scrive lanazione.it

Perugia, la IV Edizione della Festa della Canzone Perugina torna a incantare la città - I perugini si preparano a vivere un momento magico che scalderà i cuori e riaccenderà la passione per la musica locale. Secondo msn.com