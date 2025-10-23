' Musica Civica' al Teatro Giordano c' è il Balletto di Roma con ‘Astor Un secolo di Tango’
Per la 16esima edizione di ‘Musica Civica’, domenica 26 ottobre alle 19, sul palco del Teatro Umberto Giordano di Foggia, va in scena ‘Astor. Un secolo di Tango’, concerto di danza firmato dal Balletto di Roma, con le coreografie di Valerio Longo e la regia di Carlos Branca.La produzione è un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sono riaperte le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica di Sassari per i corsi di canto corale, flauto traverso, sassofono, tromba e violoncello. https://tinyurl.com/2fun3nrj - facebook.com Vai su Facebook
TEATRO Musica Civica: “Astor. Un secolo di Tango” al Teatro Giordano di Foggia - Lo spettacolo rende omaggio ad Astor Piazzolla, il musicista che ha rivoluzionato il tango trasformandolo in un linguaggio universale. Secondo statoquotidiano.it
Toni Servillo inaugurerà l'edizione 2024 di Musica Civica - Conversazioni tra suoni e parole", che quest'anno sceglie di inaugurare la stagione al Teatro Petruzzelli di Bari, per poi tornare ... Si legge su ansa.it
CHITARRISTA Foggia: il chitarrista Giulio Tampalini al Teatro Giordano con l’Orchestra Suoni del Sud - La Quarta stagione concertistica dell'Orchestra Suoni del Sud prosegue con un evento di grande richiamo internazionale ... statoquotidiano.it scrive