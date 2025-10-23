Musica a Napoli convegno dedicato ad Alessandro Scarlatti
(Adnkronos) – Un appuntamento speciale per celebrare e ricordare un grande italiano, il Maestro Alessandro Scarlatti, in occasione dei 300 anni dalla sua morte. Oggi e domani a Napoli, presso la sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella si svolgerà il convegno internazionale di studi "Alessandro Scarlatti e il suo tempo". Domani, poi, alle .
