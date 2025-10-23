Musica a Napoli convegno dedicato ad Alessandro Scarlatti

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un appuntamento speciale per celebrare e ricordare un grande italiano, il Maestro Alessandro Scarlatti, in occasione dei 300 anni dalla sua morte. Oggi e domani a Napoli, presso la sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella si svolgerà il convegno internazionale di studi "Alessandro Scarlatti e il suo tempo". Domani, poi, alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

musica napoli convegno dedicatoComunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; AL VIA A NAPOLI IL CONVEGNO DEDICATO AD ALESSANDRO SCARLATTI - COMUNICATO STAMPA CIDIM; AL VIA A NAPOLI IL CONVEGNO DEDICATO AD ALESSANDRO SCARLATTI L’EVENTO SI SVOLGE PRESSO LA SALA SCARLATTI DEL CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAJELLA Un appuntamento speciale per ce ... Da laprovinciacr.it

musica napoli convegno dedicatoNapoli capitale della Ricerca artistica, cento protagonisti - Cento protagonisti tra artisti, studiosi, filosofi, musicisti e registi parteciperanno dal 27 al 29 ottobre a 'Unframing Knowledge: Artistic Research Beyond Theory and Practice', evento ospitato dal M ... Da ansa.it

musica napoli convegno dedicatoA NAPOLI - Al MANN "Unframing Knowledge: Artistic Research Beyond Theory and Practice", il più ampio convegno internazionale dedicato alla ricerca artistica il 27 ottobre - Museo Archeologico Nazionale di Napoli apre Unframing Knowledge: Artistic Research Beyond Theory and Practice, il più ... Secondo napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Musica Napoli Convegno Dedicato