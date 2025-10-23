Music for Peace | nave carica di aiuti per Gaza partirà domani ma senza via libera dal governo

Dodici container di aiuti umanitari partiranno domani da Genova alla volta di Gaza, nonostante l'assenza di autorizzazioni ufficiali da parte del governo. Music for Peace conferma la partenza e annuncia per la sera un corteo e un presidio in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Music for Peace ancora in piazza per Gaza I container fermi nel porto di Genova - X Vai su X

Music for Peace ancora in piazza per Gaza. I container fermi nel porto di Genova - facebook.com Vai su Facebook

Music for Peace: “Le istituzioni intervengano. Non lasciamo la solidarietà ferma in porto”. La nave con gli aiuti per Gaza parte da Genova il 24 ottobre - “Al momento Music for Peace non ha ricevuto alcuna documentazione ufficiale da parte delle istituzioni italiane. Segnala ilsecoloxix.it

Gaza, 12 container di Music For Peace in partenza ma il viaggio è un’incognita: venerdì sera presidio e corteo - Sono 12 i container di cibo e aiuti raccolti da Music for Peace grazie alla generosità di migliaia di cittadini e diretti da Genova a Gaza: la nave con il materiale è in partenza ufficialmente ... msn.com scrive

Gaza, mille fiaccole per cibo raccolto da Music for Peace - Fiaccolata dalla sede di Music For Peace in via Balleydier verso il porto antico di Genova per 'caricare' in via del tutto simbolica parte delle oltre 280 tonnellate di derrate alimentari raccolte da ... Scrive ansa.it