Musiala torna ad allenarsi | in campo dopo l’infortunio al perone per lo scontro con Donnarumma al Mondiale per club

Dopo oltre tre mesi di stop a causa di una lussazione alla caviglia e una frattura del perone subite nei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club a causa di un contrasto con Donnarumma, Jamal Musiala è finalmente tornato ad allenarsi con il Bayern Monaco. Musiala torna ad allenarsi con il Bayern: i dettagli. Ecco cosa scrive la Bild “Jamal Musiala è finalmente tornato al campo di allenamento giovedì mattina. Alle 11:44 è uscito in tenuta da allenamento e ha corso per la prima volta un giro, per poi svolgere esercizi di coordinazione con l’allenatore di riabilitazione Simon Martinello. Dopo circa un quarto d’ora si è cambiato le scarpe e ha fatto altri giri nei dintorni, concludendo la sessione all’esterno dopo circa 25 minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

