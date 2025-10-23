Muore soffocata da un boccone di carne mentre è al ristorante col marito

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 74 anni è morta soffocata da un boccone mentre era a cena con il marito in un ristorante di Valencia. La vittima è la 74enne britannica Ceri Ball, che da qualche settimana si trovava in Spagna con il compagno Glyn, di 77 anni, nella loro casa di proprietà. Spagna, donna muore. 🔗 Leggi su Today.it

