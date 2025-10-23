Muore dopo una caduta dal secondo piano a Fermo passante la trova in strada alle 7 del mattino | si indaga
Una donna di 60 anni è morta dopo una caduta dal secondo piano a Porto San Giorgio (Fermo). Il suo corpo senza vita è stato ritrovato da un passante alle 7 del mattino. Si indaga sulla dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
