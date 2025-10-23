La vita di Krystal Maeyke ha subito una svolta improvvisa e brutale nella primavera del 2023. I dolori allo stomaco che aveva ignorato erano solo l’inizio di un incubo quando i medici le hanno dato la notizia scioccante: “Hai il cancro”. La malattia alla fine le avrebbe tolto la vita, ma prima di morire ha condiviso i sintomi che aveva ignorato, sperando che la sua storia potesse aiutare gli altri. “Le parole che non dimenticherò mai.”. Krystal Maeyke, australiana, ha condiviso la sua esperienza sui social media, rivelando che il 30 maggio 2023 la sua “vita ha preso una piega inaspettata” quando le è stato diagnosticato un cancro. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Muore di cancro a intestino al 4° stadio: ignorava 1 sintomo