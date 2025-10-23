Multe salate in California per chi abbandona i vigneti La mossa per contrastare un fenomeno sempre più diffuso

Gamberorosso.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi della viticoltura statunitense sta spingendo i produttori a non raccogliere le uve, lasciando i terreni incolti. Una nuova legge impone di eliminare le piante infestate con sanzioni fino a mille dollari per acro. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

