Multa scontro Ranucci-Garante privacy

15.40 "Il Garante armato per punire Report agisce per conto del governo", così il giornalista Ranucci, in merito alla multa che l'Authority è pronta a comminare al programma Rai per gli audio tra Boccia e l'ex ministro Sangiuliano. Tempestiva la risposta: "Il Garante della privacy, nella totalità dei componenti, ribadisce l'assoluta indipendenza e trasparenza del proprio operato a difesa della legalità". E "si riserva ogni necessaria iniziativa a propria tutela". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sassari, 'Multa da pagare con PagoPa' ma è una truffa. Polizia Locale mette in guardia i cittadini sugli sms #ANSAmotori #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Ranucci: Garante privacy armato per punire Report. Pd: chiarezza su mega-multa - (askanews) – “In questi giorni raccolgo solidarietà bipartisan ma si sta rivelando ipocrita: da una parte è solidarietà, dall’altra qualcuno sta armando il Garante della privacy per puni ... Riporta askanews.it

La denuncia di Ranucci: "Qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale esemplare a altre trasmissioni" - "In questi giorni raccolgo solidarietà bipartisan, ma si sta rivelando ipocrita: da una parte solidarietà, dall'altra qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale ... Si legge su affaritaliani.it

FdI preme sul Garante, i denuncianti non mollano: “Ranucci chieda scusa” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "FdI preme sul Garante, i denuncianti non mollano: “Ranucci chieda scusa”" pubblicato il 23 Ottobre 2025 a firma di Lorenzo Giarelli e Thomas Mackins ... Da ilfattoquotidiano.it