Muffe umidità e bollette alte ecco come risolvere i problemi delle case mal isolate

Tornare a casa la sera, in pieno inverno, e trovare ambienti freddi nonostante il riscaldamento acceso per ore. Oppure, vivere l'estate in abitazioni che diventano forni, rendendo difficile persino riposare. Sono situazioni che molte famiglie vivono quotidianamente, spesso accompagnate da un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

