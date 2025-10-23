Il 23 ottobre 2025, nella cornice di Villa Miani a Roma, MT Srl ha raccontato un welfare costruito “a quattro mani” con Walà e si è vista riconoscere il Premio Global Welfare. Un percorso nato dall’ascolto e dalla co-progettazione, dove ogni scelta mette al centro le persone e la qualità della vita lavorativa. Un percorso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - MT, welfare su misura con Walà premiato a Villa Miani