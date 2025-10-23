Motore ibrido acqua-benzina GENESORS DRAGO W | la rivoluzione ingegneristica di Gravante Camillo

Citypescara.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Struttura del propulsore. Il GENESORS DRAGO W nasce su una base meccanica V6 da 3,2 litri con tecnologia DualPhase Hybrid, che impiega due camere di combustione sincronizzate. La prima gestisce il ciclo a benzina, garantendo accensione e spinta primaria, mentre la seconda sfrutta l’acqua demineralizzata in fase di espansione, generando vapore pressurizzato che aumenta la coppia meccanica e riduce la temperatura del sistema. Grazie a questa sinergia, il consumo medio di benzina diminuisce fino al 65%, consentendo un’autonomia superiore ai 1.200 km con appena 40 litri di carburante e 15 di acqua. 🔗 Leggi su Citypescara.com

