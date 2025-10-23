MotoGp stagione finita per il neo-campione Marc Márquez | salterà anche le ultime due gare Riteniamo sia la scelta appropriata
Marc Márquez non scenderà più in pista nel corso di questa stagione di MotoGp. Lo spagnolo – che si è operato il 13 ottobre alla spalla destra dopo l’incidente con Marco Bezzecchi – era già certo di saltare le gare in Australia (già disputata) e Malesia, ma con una nota ufficiale ha comunicato che non correrà nemmeno in Portogallo e a Valencia. “Analizzando l’intera situazione, riteniamo che la linea d’azione più appropriata, intelligente e coerente sia rispettare i tempi biologici dell’infortunio, anche se ciò significa che non potrò più gareggiare in questa stagione o partecipare ai test”, ha spiegato Marquez nel comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
