Marc Márquez non scenderà più in pista nel corso di questa stagione di MotoGp. Lo spagnolo – che si è operato il 13 ottobre alla spalla destra dopo l’incidente con Marco Bezzecchi – era già certo di saltare le gare in Australia (già disputata) e Malesia, ma con una nota ufficiale ha comunicato che non correrà nemmeno in Portogallo e a Valencia. “Analizzando l’intera situazione, riteniamo che la linea d’azione più appropriata, intelligente e coerente sia rispettare i tempi biologici dell’infortunio, anche se ciò significa che non potrò più gareggiare in questa stagione o partecipare ai test”, ha spiegato Marquez nel comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, stagione finita per il neo-campione Marc Márquez: salterà anche le ultime due gare. “Riteniamo sia la scelta appropriata”