MotoGp stagione finita per il neo-campione Marc Márquez | salterà anche le ultime due gare Riteniamo sia la scelta appropriata

Ilfattoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcrquez non scenderà più in pista nel corso di questa stagione di MotoGp. Lo spagnolo – che si è operato il 13 ottobre alla spalla destra dopo l’incidente con Marco Bezzecchi – era già certo di saltare le gare in Australia (già disputata) e Malesia, ma con una nota ufficiale ha comunicato che non correrà nemmeno in Portogallo e a Valencia. “Analizzando l’intera situazione, riteniamo che la linea d’azione più appropriata, intelligente e coerente sia rispettare i tempi biologici dell’infortunio, anche se ciò significa che non potrò più gareggiare in questa stagione o partecipare ai test”, ha spiegato Marquez nel comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

motogp stagione finita per il neo campione marc m225rquez salter224 anche le ultime due gare riteniamo sia la scelta appropriata

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, stagione finita per il neo-campione Marc Márquez: salterà anche le ultime due gare. “Riteniamo sia la scelta appropriata”

Leggi anche questi approfondimenti

motogp stagione finita neoMotoGP: stagione finita per Marc Marquez - Impegnato per tornare al 100% della forma fisica dopo essersi fatto male alla spalla destra in Indonesia, Marc Marquez ha annunciato che il suo 2025 agonistico é finito. msn.com scrive

motogp stagione finita neoMotoGP 2025. Ufficiale: stagione finita per Marc Marquez (salta anche il test) - Ducati ha comunicato che, dopo un ulteriore controllo medico, è stato appurato che Marquez deve saltare tutti gli appuntamenti in pista, compreso l'atteso test di fine anno. Da moto.it

motogp stagione finita neoMarc Marquez, stagione finita: salterà anche i test di fine campionato - Marc Márquez salta Portogallo, Valencia e test: braccio immobilizzato 4 settimane. Riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Stagione Finita Neo