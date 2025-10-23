MotoGp prove libere e prequalifiche in Malesia | orari e dove vederle in tv

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte sabato 24 ottobre con il Gran Premio della Malesia dove, sul circuito di Sepang, si correrà una sessione di prove libere e le prequalifiche. Si riparte dal trionfo, a sorpresa, dell'Aprilia di Raul Fernandez in Australia, seguito da VR46 di Fabio Di Giannantonio e dall'altra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

motogp prove libere prequalificheMotoGp, prove libere e prequalifiche in Malesia: orari e dove vederle in tv - Il Motomondiale riparte sabato 24 ottobre con il Gran Premio della Malesia dove, sul circuito di Sepang, si correrà una sessione di prove libere e le prequalifi ... Da msn.com

motogp prove libere prequalificheMotoGP Australia 2025. Bezzecchi comincia forte a Phillip Island. Bagnaia solo nono - Due Aprilia al comando dopo il venerdì di Phillip Island: Marco Bezzecchi rifila 3 decimi a Fernandez e 4 alla Ducati di Di Giannantonio. Lo riporta motorbox.com

motogp prove libere prequalificheMotoGP | Gp Australia Prove Libere 1: Miller beffa Alex Marquez - E' di Jack Miller il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia MotoGP, 19esimo tappa del Motomondiale 2025 in p ... Scrive motograndprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Motogp Prove Libere Prequalifiche