MotoGp prove libere e prequalifiche in Malesia | orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte sabato 24 ottobre con il Gran Premio della Malesia dove, sul circuito di Sepang, si correrà una sessione di prove libere e le prequalifiche. Si riparte dal trionfo, a sorpresa, dell'Aprilia di Raul Fernandez in Australia, seguito da VR46 di Fabio Di Giannantonio e dall'altra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

