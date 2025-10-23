Marco Bezzecchi è tra gli osservati speciali del prossimo GP della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Sepang, la top-class vorrà regalare emozioni e il romagnolo, in sella all’Aprilia, è tra quelli più accreditati per conquistare il successo. Considerata l’assenza di Marc Marquez per infortunio e i problemi di Francesco Bagnaia in Ducati ufficiale, Bezzecchi potrebbe far saltare il banco, visto quanto ha saputo fare in Australia. “ Difficile dire se riuscirò a confermarmi qui, tutte le piste sono diverse. Sono contento di essere qui, è l’unica pista su cui ho riferimenti dai test e sono curioso di capire come sarà la prima reazione della moto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sto bene col team, ma non mi sento il più forte in griglia”