MotoGP Marc Marquez saluta tutti e dà appuntamento al 2026 | lo spagnolo salterà il GP di Valencia e i test in Spagna
Appuntamento al 2026. Lo spagnolo Marc Marquez non prenderà parte agli ultimi due appuntamenti del Mondiale di MotoGP, previsti a Portimao (7-9 novembre) e Valencia (14-16 novembre), e neanche ai test post-season sul tracciato “Ricardo Tormo”, in programma il 18 novembre. L’annuncio è arrivato dalla Ducati, che ha fornito aggiornamenti sul recupero del nove volte iridato, dopo l’incidente a Mandalika (Indonesia). Marquez aveva subìto un intervento chirurgico alla scapola lo scorso 13 settembre per la frattura del coracoide e la lesione legamentosa riscontrati. Dopo aver rinunciato ai week end a Phillip Island (Australia) e a Sepang (Malesia), si è scelta la via della prudenza per consentire all’iberico di tornare al 100% in sella alla Rossa, in vista dei test pre-season del febbraio 2026 sempre a Malesia. 🔗 Leggi su Oasport.it
