MotoGP in tv GP Malesia 2025 | orari 24 ottobre streaming programma Sky e TV8
Domani, venerdì 24 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP della Malesia, ventesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Sepang, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. In MotoGP ci sarà l’assenza del neo campione del mondo, Marc Marquez. La caduta a Mandalika (Indonesia) ha avuto delle conseguenze e lo spagnolo, avendo già conquistato il titolo, ha pensato bene di prendere tutte le precauzioni del caso. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, GP Malesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8 - Tutto pronto al circuito internazionale di Sepang per il weekend del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento ... Riporta oasport.it
MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP della Malesia 2025 a Sepang - europee, il Gran Premio della Malesia, al Sepang International Circuit. Riporta motograndprix.motorionline.com