MotoGP in tv GP Malesia 2025 | orari 24 ottobre streaming programma Sky e TV8

23 ott 2025

Domani, venerdì 24 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP della Malesia, ventesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Sepang, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. In MotoGP ci sarà l’assenza del neo campione del mondo, Marc Marquez. La caduta a Mandalika (Indonesia) ha avuto delle conseguenze e lo spagnolo, avendo già conquistato il titolo, ha pensato bene di prendere tutte le precauzioni del caso. 🔗 Leggi su Oasport.it

