MotoGP in tv GP Malesia 2025 | orari 24 ottobre streaming programma Sky e TV8

Domani, venerdì 24 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP della Malesia, ventesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Sepang, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. In MotoGP ci sarà l’assenza del neo campione del mondo, Marc Marquez. La caduta a Mandalika (Indonesia) ha avuto delle conseguenze e lo spagnolo, avendo già conquistato il titolo, ha pensato bene di prendere tutte le precauzioni del caso. 🔗 Leggi su Oasport.it

