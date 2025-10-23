MotoGP GP Malesia 2025 su TV8 | orari in chiaro fine settimana qualifiche e gara

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP andrà in scena nel fine settimana del 24, 25 e 26 ottobre 2025. L’appuntamento di Sepang ha ormai assunto collocazione fissa nella fase conclusiva della stagione e, in questa annata agonistica, porrà fine alla lunga trasferta del Motomondiale tra l’Estremo Oriente e le soglie dell’Oceano Pacifico. In tempi recenti, Sepang ho sovente assunto i contorni di gara-spartiacque nella rincorsa all’Iride. Alcuni campionati, pur non chiudendosi per la matematica, qui hanno trovato un padrone definitivo. È stato così sia nel 2022 che nel 2024, quando Francesco Bagnaia e Jorge Martin presero dei vantaggi che permisero loro di correre “da ragionieri” in tutti gli appuntamenti successivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

