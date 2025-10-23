MotoGP GP Malesia 2025 La stagione finisce a briglia sciolta Aprilia e Bagnaia temi forti di Sepang

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP rappresenterà il terz’ultimo round di un Mondiale che si sta concludendo a briglia sciolta. D’altronde, Marc Marquez – dopo aver sbaragliato gli avversari – è stato spedito in vacanza anticipata dall’infortunio patito a Mandalika. Di temi legati alla classifica generale ne restano pochi. Il fratello Alex è ormai prossimo a conseguire la piazza d’onore, completando un autentico trionfo di famiglia. L’ hermano menor ha un vantaggio di 97 punti sul terzo quando ne restano 111 a disposizione. Sostanzialmente, solo l’aritmetica tiene ancora in bilico il ruolo di vice-campione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Malesia 2025. La stagione finisce a briglia sciolta. Aprilia e Bagnaia temi forti di Sepang

