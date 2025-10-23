Tutto pronto al circuito internazionale di Sepang per il weekend del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Josè Antonio Rueda e Marc Marquez hanno già ottenuto la certezza aritmetica del titolo rispettivamente in Moto3 e MotoGP, mentre è ancora tutto aperto in Moto2 tra Manuel Gonzalez e Diogo Moreira. Lo spagnolo guida la classifica con soli due punti di vantaggio sul brasiliano, ma può ancora sperare nel ribaltone anche l’esperto Aron Canet da -35. In top class, alle spalle dei fratelli Marc e Alex Marquez, il favorito per completare il podio finale del campionato è diventato Marco Bezzecchi con l’Aprilia dopo aver superato di 8 lunghezze un Francesco Bagnaia in crisi nera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Malesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8