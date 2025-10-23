MotoGP Francesco Bagnaia | Non è una situazione facile ma stiamo facendo il possibile per tornare competitivi
Francesco Bagnaia sta attraversando il periodo più difficile della sua avventura in MotoGP, ritrovandosi in una crisi tecnica piuttosto accentuata dopo quattro stagioni consecutive in cui aveva combattuto fino all’ultima gara (o quasi) per il titolo vincendo due Mondiali e diventando il punto di riferimento della Ducati. Un ruolo che si è preso di forza in questo 2025 Marc Marquez, dominatore incontrastato del campionato, mentre Pecco ha fatto tanta fatica a trovare un buon feeling con la GP25 esprimendosi al top solamente a Motegi. Nelle due tappe successive al trionfale GP del Giappone il pilota torinese è sprofondato però nuovamente nelle retrovie, dovendo fare i conti con una moto quasi inguidabile: “ Mi lascio alle spalle un altro weekend tutt’altro che facile con due cadute tra Sprint e gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
