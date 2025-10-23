MotoGp Bagnaia | A Sepang per ritrovare le sensazioni giuste

Roma, 23 ott. (askanews) – Pecco Bagnaia arriva a Sepang con un solo obiettivo: ritrovare se stesso e le sensazioni dei test invernali. Dopo le difficoltà di Mandalika e il weekend da incubo di Phillip Island, il campione del mondo Ducati spera che la pista malese possa restituirgli fiducia e feeling con la moto. «Andavamo molto forte qui nei test, questo weekend sarà utile per capire. Farei scelte diverse potendo tornare indietro? No, onestamente no», ha dichiarato a Sky Sport. Durante la conferenza piloti, Bagnaia ha spiegato il piano di lavoro per il GP della Malesia: «Al solito proveremo a lavorare da subito cercando di trovare una quadra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

