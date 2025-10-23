Moto3 Rueda cerca l’undicesima a Sepang mentre Piqueras e Quiles lottano per il secondo posto nella generale
Dall’Australia. alla Malesia. Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Moto3 2025 che, anche se ha già consegnato ufficialmente il titolo iridato, regala spunti importanti tappa dopo tappa come si è visto anche a Phillip Island nell’ultima tappa. Il prossimo appuntamento, il ventesimo e terzultimo del campionato, si disputerà sul tracciato di Sepang con una sola grande domanda: “Chi potrà fermare lo strapotere di José Antonio Rueda”? Al momento la risposta è “ Nessuno “, dato che il pilota spagnolo sta proseguendo come un carro-armato nella sua annata da record. Oppure, per meglio dire, quasi da record. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Moto2 e Moto3 in Australia: vincono Agius e Rueda https://f1andco.com/moto2-e-moto3-in-australia-vincono-agius-e-rueda/… Scritto da @MattiaCacciagr1 #Moto2 #Moto3 - X Vai su X
A Phillip Island è José Antonio Rueda a trionfare nel Gran Premio d'Australia di Moto3, conquistando la sua decima vittoria stagionale. Insieme a lui sul podio Joel Kelso e Alvaro Carpe. ? Giulia Pea - facebook.com Vai su Facebook
Moto3, Rueda cerca l’undicesima a Sepang, mentre Piqueras e Quiles lottano per il secondo posto nella generale - Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Moto3 2025 che, anche se ha già consegnato ufficialmente il titolo ... Come scrive oasport.it
Moto3, Piqueras trionfa a Spielberg, 5° il leader del campionato Rueda. Gli highlights - Tutto l'impensabile a cominciare dalla rimonta di Furusato e Munoz che scattavano entrambi dalla quinta fila. Scrive sport.sky.it
Moto3 diretta GP Indonesia: LIVE Mandalika, Josè Rueda è campione del mondo! - Il racconto in diretta del GP d'Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. sport.virgilio.it scrive