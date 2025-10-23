Dall’Australia. alla Malesia. Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Moto3 2025 che, anche se ha già consegnato ufficialmente il titolo iridato, regala spunti importanti tappa dopo tappa come si è visto anche a Phillip Island nell’ultima tappa. Il prossimo appuntamento, il ventesimo e terzultimo del campionato, si disputerà sul tracciato di Sepang con una sola grande domanda: “Chi potrà fermare lo strapotere di José Antonio Rueda”? Al momento la risposta è “ Nessuno “, dato che il pilota spagnolo sta proseguendo come un carro-armato nella sua annata da record. Oppure, per meglio dire, quasi da record. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Rueda cerca l’undicesima a Sepang, mentre Piqueras e Quiles lottano per il secondo posto nella generale