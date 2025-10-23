Moto2 | Moreira a Sepang per il sorpasso su Gonzalez Dietro si accende la lotta per la terza piazza

Dopo il Gran Premio di Australia il Mondiale Moto2 prosegue con il ventesimo appuntamento del suo calendario. Ci si sposta ora in Asia per affrontare il weekend del Gran Premio della Malesia 2025. Si entra nella fase decisiva della stagione e la lotta per il titolo sembra sempre più aperta. Manuel Gonzalez è ancora in testa alla classifica piloti ma tutto potrebbe cambiare. Lo spagnolo è reduce da un weekend a Philip Island non perfetto, concluso solo con il settimo posto in gara. Il suo rivale per il campionato, Diogo Moreira è invece riuscito a salire sul podio sul gradino più basso e, dopo la vittoria in Indonesia, ora minaccia da vicino la leadership del pilota iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it

